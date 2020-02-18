آخرها محاولة الانتحار.. محطات صعبة فى حياة الفنانة منى فاروق

بدايتها





ولدت في مدينة القاهرة، كانت بدايتها من خلال الظهور في عدد من الإعلانات التليفزيونية، قبل أن تشارك الفنان محمد رجب فى فيلم الخلبوص عام 2015، لتقدم دور صديقة الفنانة سامية الطرابلسى، التي كانت تتمتع بروح كوميدية.

هروبها من أجل الفن





القبض عليها





مساء 7 فبراير عام 2019، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة التحريض على الفجور في فيديو إباحي.

تهديدها بالانتحار





عادت منى فاروق للظهور مرة أخرى، لكنها تهدد بالانتحار، ببث فيديو لايف عبر صفحتها الشخصية على «إنستجرام»، تكشف من خلاله أنها تفكر فى الانتحار بعدما كشفت عن المعاناة التى تعيشها بعد واقعتها الأخيرة مع المخرج خالد يوسف.

مرت الفنانة منى فاروق، 24 عامًا، بعدد من المحطات الصعبة فى مشوارها، بدءًا من هروبها حبًا فى الفن، نهاية بمحاولة انتحارها ومطالبة جمهورها بأن يصفح عنها، وترصد «الدستور» أبرز هذه المراحل.أكد مقربون من عائلتها أنها هربت من منزل الأسرة فى عمر 17 عامًا، من أجل دخول مجال التمثيل، وحدثت قطيعة بينها وبين أسرتها منذ هروبها من منزلها بالسيدة زينب، ولم تذهب هناك من وقتها ولكن بسبب أزمتها الأخيرة عادت الصلة.وأفاد مصدر بوزارة الداخلية، أن مباحث الإنترنت رصدت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتان أثناء ممارسة الفجور.