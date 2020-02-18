موعد مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد والقنوات الناقلة

يدخل فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، في افتتاح منافسات ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.ويحل الريدز حامل لقب دورى الأبطال ضيفا ثقيلا على أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتينى دييجو سيميونى وصيف المسابقة في نسختي 2014 و2017، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» في العاصمة الإسبانية مدريد والذى كان شاهدا على تتويج محمد صلاح ورفاقه بالبطولة في النسخة الماضية على حساب توتنهام بهدفين دون مقابل.موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد:تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.القناة الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد:تُذاع المباراة عبر قنوات bein sports.