العصار: 20 شركة تصنع الدبابات والعربات المدرعة وأجهزة الاتصال

قال الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن مصر بها 20 شركة تصنع كل الدبابات والعربات المدرعة والدبابات وكباري القوات المسلحة وأجهزة الاتصال اللاسلكية والأسلحة والذخيرة.وأضاف العصار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التصنيع بتكنولوجيا مصرية وأيادي مصرية، وتم افتتاح مصنع عملاق لإنتاج الأسلحة والذخائر، مشيرًا إلى أن الإنتاج بالتعاون مع أمريكا.وأضاف أنه تم تصنيع سيارات مدرعة عرضت في اديكس 2018، شغل مصري بالكامل بدون أي شراكة، وتم تصنيعها على أعلى مستوى وذهبت السيارة إلى الإمارات والسعودية.وأوضح العصار، أنه منذ 4 سنين و4 أشهر، لم يعين شخصًا بالتليفون إطلاقًا، وإنما التعيين عن طريق مسابقات، وخوض اختبارات شفوية وتحريرية وعملية، والأحسن ينال فرصته.ولفت إلى أن النتيجة التي ظهرت اليوم بمصانع وزارة الإنتاج الحربي جهد 31 ألف عامل، مردفًا: «اللودر الذي عرض مصري تم تصنيعه بأياد مصرية».وأشار إلى أن الوزارة وقعت عقد وشراكة مع شركة فوتن الصينية تنتج أتوبيسات كهرباء في بكين.