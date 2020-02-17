السجينى: «ساحات انتظار السيارات» يجرم عمل السايس بالحبس والغرامة

قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان صدّق على تشريع انتظار السيارات والمكون من 11 مادة تم مناقشته لمدة عامين وصدر بتوافق تام ما بين البرلمان والداخلية.وأضاف السجيني خلال حواره في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "القانون به إشكالية وهي أن بعض التدوينات نشرت بعنوان تقنين وضع السايس بـ2000 جنيه، وهذا الكلام عارٍ من الصحة ولدينا إشكالية أن هذا القانون من 11 مادة ووصلنا لمرحلة عدم إجادة القراءة، ومن صنع هذه الضجة هم من المثقفين والنخبة".وتابع: "القانون يجرم عمل السايس وأعطى عقوبة حبس وغرامة ومضاعفة في حالة العود وقبل الجزاء يكون هناك ضبط للعمل المؤسسي للخدمة، وانتظار المركبات المحافظين ملزمين بتمصيم للشوارع إلى (مجانا، جزئي، بأموال) وبعدها يتم عمل مزايدة ما بين الشخصيات الاعتبارية ستأخذ إدارة المسألة، وسيتم عمل تطبيق حديث أو كاميرا أو عنصر بشري ويحدده الجهة الإدارية واللائحة التنفيذية في خلال 3 شهور".