البابا تواضروس يستقبل سفير إثيوبيا الجديد بالقاهرة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم، فاسيل جبرسيلاسي تكلا سفير إثيوبيا الجديد بالقاهرة، في زيارة هدفها التعارف.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بالصوم الكبير، والمعروف بـ"صوم القيامة"، في 24 فبراير الجاري، الذي يستمر على مدار 55 يومًا، ينتهي بـ"سبت النور".ويعد الصوم الكبير من الأصوام الكنسية المعروفة بالدرجة الأولى، والذي يمتنع فيه الأقباط عن تناول المأكولات الحيوانية والأسماك، والاكتفاء بالأطعمة النباتية.