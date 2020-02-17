وزيرة الهجرة عن «صورة السجادة»: احترام من المواطن للوزير

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن الدولة ليست ضد الهجرة الشرعية، لكنها ضد الهجرة غير الشرعية، معلقة: «لو عايز تسافر بره احنا مرحبين بذلك، لكن يجب أن تسافر وأنت مؤهل ومدرب بشكل حرفي لكى تستطيع السفر بكرامتك».وأضافت خلال مداخلة تلفزيونية: «من يريد العمل داخل البلد فلدينا الكثير من المشروعات القومية التى تحتاج الأيدي العاملة والدولة تكد يدها إلى أبنائها».وعن الصورة المتداولة على السوشيال ميديا للوزيرة خلال زيارتها لإحدى قرى محافظة الغربية ضمن الخطوة الثالثة ضمن مبادرة «مراكب النجاة» المتعلقة بالتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، علقت مكرم: «احنا أهل كرم وأهل ترحاب، والمواطن أراد أن يرحب بالوزير والمسئولين فقام بفرش سجادة على المعدية كنوع من الحب والاحترام».. مشيرة إلى أن ما قيل بشأن هذه الصورة غير لائق وأن الحرب شرسة.