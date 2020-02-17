سمير فرج: «سينا 200» إنجاز كبير في عالم الأسلحة المصرية

قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إن القوات المسلحة تلقت خبرًا من أسعد أخبار 2020 الأسبوع الماضي وهو أن مؤسسة جلوبال فاير باور، صنفت الجيش في الترتيب التاسع عالميًا من بين 138 دولة والأولى عربيا وإفريقيا وأقليميًا.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أحد عناصر التقييم للجيش تكون بعدد الأسلحة والمعدات والقوى العسكرية والميزانية والصناعات الحربية والدولة طول ما لديها صناعات حربية لتكفية احتياجاتها وتصدرها فهي من أهم النقاط التي تحسب للدولة وبالتالي تأخذ مركزًا متقدمًا".وتابع: «الرئيس اليوم افتتح مجموعة من المصانع تابعة لوزارة الإنتاج الحربي وبعضها كان موجود قبل ذلك واليوم يوجد معدات جديدة ومتطورة تتماشى مع أحدث الأساليب العالمية وتم تدريب العمال عليها في الخارج، ومنها مصنع 300 وهو عبارة عن مجموعة من المصانع وهي 4، لإنتاج الأسلحة والبنادق والرشاشات المتوسطة والخفيفة والثقيلة والذخائر الخاصة بها فهذا إضافة كبيرة».واستطرد: «كما افتتح الرئيس مشروع مشتقات الألواح الإلكترونية في شركة بنها للصناعات الإلكترونية، وهذه مساهمة للقطاع المدني والعسكري، ومصنع قها للصناعات الكيماوية أحد مصانع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع البطاريات ولتوفير احتياجات القوات المسلحة والقطاع المدني»، موضحًا أنه للمرة الأولى مصر تصنع لودر جديد وهذا لم يكن موجودًا قبل ذلك وكل اللودرات مستوردة من أمريكا وألمانيا والصين.وأكد أن صناعة المدرعة سيناء 200، يعتبر إنجازا كبيرا في عالم الأسلحة المصرية، ويوضع عليها أنواع من الأسلحة وسيتم عرضها في معرض الصناعات الحربية المصرية في نهاية هذا العالم، وهذا يعتبر قفزة تكنولوجية في المصانع كلها.وأوضح أن الرئيس السيسي وافق على تصنيع مسامير العظام التي تستخدم في النواحي الطبية.