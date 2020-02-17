أيمن بهجت قمر عن اعتزال كتابة الأغاني: «طلعت من المفرمة»

وجه الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، رسالة خاصة لكل من دعمه بعد قرار اعتزاله كتابة الأغاني، عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر».وقال أيمن بهجت قمر في تغريدته: «بشكر كل اللي دعموني واتصلوا بيا بس أنا بتأسف لكوا الموضوع لا هو لقطة بدور عليها وإلا كنت عملت مداخلات أو طلعت في برامج ولا مثلا لحظة غضب».وأضاف: «بدور على الراحة جايز أحن للأغاني وأكتب لنفسي بس خلاص أنا طلعت من المفرمة دي ربنا يقدرني أقدم أعمال درامية تعوض غيابي ده وهدعم المواهب».وفاجأ أيمن بهجت قمر الجميع باعتزال كتابة الأغاني في منشور عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.