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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف فى جنيف: نحن هنا لتعزيز التسامح الدينى

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:45 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر تجاوزت فكرة وقضايا الأقلية والأغلبية، إلى دولة المواطنة المتكافئة بين المصريين جميعًا دون أي تمييز، وهو منهج الأديان السماوية في التعامل مع البشر على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق.

وأضاف خلال عرضه النموذج المصري في التسامح الديني، بمقر الأمم المتحدة بجنيف: "نحن هنا لتعزيز التسامح الديني والإنساني وفقه العيش المشترك بين البشر، فرسالة الأديان هي السلام، ونحن هنا للإسهام في تحقيق السلام العالمي واحترام كرامة الإنسان كإنسان".

وأكد وزير الأوقاف، أن العالم لو أنفق في مجال الحماية الإنسانية معشار ما ينفق على الحروب لتغير وجهه، فالإنسان أخو الإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه أو عرقه.

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