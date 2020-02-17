الملك سلمان يستقبل الرئيس الأريترى

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، الرئيس الإريتري أسياس أفورقي لدى وصوله إلى المملكة.ورحب الملك سلمان بالرئيس أفورقي والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس الإريتري سعادته بلقائه خادم الحرمين الشريفين، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وأقام الملك سلمان بن عبد العزيز، مأدبة غداء تكريمًا للرئيس أفورقي والوفد المرافق له.ووصل أسياس أفورقي، في وقت سابق صباح اليوم والوفد المرافق له، إلى الرياض وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ومسئولين آخرين بالمملكة.وأجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس، زيارة إلى الإمارات تناولت العديد من القضايا الثنائية بين البلدين.