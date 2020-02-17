أسعار الدواجن اليوم الإثنين 17 فبراير.. «البيضاء» بـ31 جنيهًا

استقرت أسعار الدواجن اليوم الإثنين 17 فبراير في الأسواق المصرية، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 30 - 31 جنيهًا حسب المنطقة، فيما سجل سعر الدواجن البلدي بين 37 إلى 39 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو البانيه "فراخ بيضاء" بين 65 إلى 70 جنيهًا، وفق عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر 42 جنيهًا للمستهلك وكرتونة البيض الأبيض 40 جنيهًا وكرتونة البيض البلدي "مزارع" 45 جنيهًا.