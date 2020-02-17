رفض استئناف متهم بنشر أخبار كاذبة وتجديد حبسه

قررت محكمة استئناف الإسكندرية رفض الاستئناف المقدم من دفاع متهم بنشر أخبار كاذبة، والانضمامإلى جماعة محظورة لإخلاء سبيله، وقررت استمرار حبسه 45 يوما على ذمة التحقيقات.ووجهت النيابة للمتهم أيمن محمود الشهير بـ"موندى" في القضية رقم ١٢٥٨٧ لسنة ٢٠١٨إداري المنتزه ثان، تهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لأفكارها، ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "وتويتر" من شأنها الإضرار بمصالح الدولة العليا.