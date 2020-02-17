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محمد العسيري
الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رفض استئناف متهم بنشر أخبار كاذبة وتجديد حبسه

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:36 ص
حبس متهم
حبس متهم
حسام محفوظ
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قررت محكمة استئناف الإسكندرية رفض الاستئناف المقدم من دفاع متهم بنشر أخبار كاذبة، والانضمام
إلى جماعة محظورة لإخلاء سبيله، وقررت استمرار حبسه 45 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم أيمن محمود الشهير بـ"موندى" في القضية رقم ١٢٥٨٧ لسنة ٢٠١٨إداري المنتزه ثان، تهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية والترويج لأفكارها، ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "وتويتر" من شأنها الإضرار بمصالح الدولة العليا.

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