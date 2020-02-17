وزيرة الصحة توزع الهدايا على الأطفال العائدين من ووهان

وزعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مجموعة من الهدايا المقدمة من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على مجموعة من الأطفال العائدين من بؤره تفشي فيروس "كورونا" في مدينة ووهان الصينية، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي لهم بمطروح وسط.استعد المصريون العائدون من الصين، صباح اليوم الاثنين، لمغادرة الحجر الصحي بعد إقامة دامت لمدة 14 يوما، وكان مطار العلمين استقبل طائرة المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية يوم 3 فبراير.وكانت الدكتورة هالة زايد قالت في تصريحات سابقة إنه تم تشكيل غرفة مركزية بوزارة الصحة والسكان تضم ممثلين عن أجهزة الدولة المعنية، تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع الوبائي أولًا بأول.وأوضحت أنه تم تجهيز معسكر طبي للعائدين من الصين، يضم عيادات متخصصة، ومعمل تحاليل مركزي، وصيدلية مركزية، ومخزن مستلزمات طبية، ومكافحة العدوى، وسيارات إسعاف ذاتية التعقيم.