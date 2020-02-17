أول تحرك من البرلمان المصرى لمواجهة لعبة «كسارة الجماجم»





قال النائب جون طلعت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب إنه، أرسل خطاب لوزارة التربية والتعليم، يطالبه بتوجيه المديريات ومسئولي الأنشطة ومجالس الأمناء والمعلمين، بتوعية الطلاب من خطورة لعبة تحدي القفز الخطير، أو لعبة "كسارة الجماجم" التي انتشرت مؤخرًا على موقع "تيك توك" وطلب منهم تنبيه أولياء الأمور لمنع اللعب.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"أنه لا توجد إصابات في مصر، لكن الناس بدأت تمارسها وهذه اللعبة خطيرة قد تسبب كسور وارتجاجات".وعرض أديب مشاهد من ممارسة بعض المراهقين للعبة، وهي قيام شابين أو فتاتين بخداع شخص ثالث وايهامه أنهم سيقفزون لأعلى، ثم يقومان بإسقاطه أرضًا على رأسه وظهره".