بعد قرار «الموسيقيين».. عمر كمال يكشف القصة الكاملة لأزمة «بنت الجيران»

يحل مطرب المهرجانات عمر كمال، ضيفًا بعد قليل على برنامج "من مصر"، وذلك في أول ظهور إعلامي له بعد أزمة مهرجان "بنت الجيران".ويتحدث عمر كمال خلال حلقة البرنامج المُذاع عبر فضائية "cbc"، عن أسباب نجاح المهرجان والحديث عن أغاني المهرجانات ويكشف خلال الحلقة عن أعماله القادمة.وكان الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، قد أصدر بيانًا مساء اليوم بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات، وذلك بعد حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا بعد حفل عيد الحب في "ستاد القاهرة"، بسبب كلمات مهرجان "بنت الجيران"، مثل "خمور وحشيش".وقال هاني شاكر، في البيان الذي أصدره: "على جميع المنشأت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار ستقوم النقابة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده وضد المنشأة التي سمحت لهم بالغناء".