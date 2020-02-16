مي كساب توضح حقيقة انفصالها عن «أوكا»

نفت الفنانة مي كساب، اليوم، الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول انفصالها عن زوجها المطرب محمد صلاح الشهير بـ«أوكا».وقالت مي في تغريدة لها على موقع «تويتر»: «إيه النباهة دي ما شاء الله التويتة اللي كاتباها معناها كده ده إيه الذكاء الخارق ده وأغنية سينجل اللي هيه كلام ولحن جوزي معناها كده ربنا يشفيكم».وأضافت في ردها على تعليقات أحد متابعيها: «مع احترامي لرأيك طبعا بس أنا في الآخر إنسانة من لحم ودم بنفعل وبزعل وعندي أهل بيزعلوا عشاني ومش هقدر طول الوقت أتحكم في انفعالاتي عشان فنانة وبرضه أرجع أقولك ذكاء ونباهة تفاصيل الخبر تستحق الرد ده أنا مغلطتش».