وزيرة الهجرة عن أزمة «سجادة الغربية»: بشكر الأهالي جدًا

وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة رسالة شكر لأهالي القرى التي زارتها قائلة: "الأهالي من فرحتهم وضعوا السجاد على المعدية، الأهالي حبوا يحطوا السجاد على المعدية الخشب، لإشعاري بسعادتهم، وأنا حابة أشكرهم على هذا اللافتة الكريمة".وأضافت مكرم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المُذاع على فضائية "ON"، مع الإعلامي خالد أبو بكر: "أهالي الغربية رحبوا بي ببساطة وحب وزيارتي كانت مثمرة وناجحة".وعن جلوسها على الأرض بجوار المواطنين البسطاء، قالت: "مفيش شغل مكاتب تاني، أنا أحب أكون قريبة، وأخد وأدي مع الناس، وأحب المواطن يحس إن فيه تغيير وفيه مصر جديدة، ولست أنا الوحيدة من يفعل ذلك، فيه قيادة حكيمة ومصر جديدة وإيمان بالعمل".كما علقت على انتقاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي فرش سجاد على "معدية" بمحافظة الغربية، قائلة: "إحنا في حرب ومستعدين لهذه الحرب، وما عندناش مشكلة خالص وهنكمل، إحنا لقينا الدنيا اتقلبت بسبب السجادة اللي على المعدية".يذكر أن السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زارت القرى المنتجة بمحافظة الغربية اليوم الأحد، ورافقها في الزيارة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والدكتورة لميس نجم وكيل البنك المركزي والوفد المرافق لوزيرة الهجرة وأعضاء مجلس النواب بمركز بسيون.وأثناء زيارة وزيرة الهجرة إلى قرية الفرستق بمركز بسيون، فرش عدد من مسئولي المحليات سجادة على إحدى المعديات على الترعة الموجودة بالقرية لكى تمر الوزيرة عليها.