الديهي: شائعات خسائر «المصرية للاتصالات» كذب وافتراء

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك أصوات لأشخاص إما جاهلون أو أصحاب مصالح يتحدثون عن أن المصرية للاتصالات تحتكر الاتصالات في مصر، وتخسر، متابعًا: "هذا الحديث كذب وافتراء".وشدد الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المُذاع على فضائية "TEN" على ضرورة ضبط الأداء الإعلامي وغير الإعلامي في الحديث عن الشركات الوطنية، وعدم استباق الأحداث والحديث عن الاحتكار، معقبًا: "أنت مش جهة اختصاص، عيب يكون مواطن مصري يشجع بيع فودافون لدولة أخرى حتى لو كانت دولة شقيقة، مصر هي الأبقى ومصلحة مصر الأهم".وأوضح الديهي أن شركة "فودافون مصر" تملك بشركة فودافون الأجنبية 55% من أسهمها، و0.2% مساهمون، والباقي تمتلكه الشركة المصرية للاتصالات.وأشار إلى أن مصر بها 4 شركات محمول، وهي شركة أورنج لديها 29 مليون مشترك، وفودافون لديها 40 مليون مشترك، وشركة WE لديها 4.5 مليون مشترك، واتصالات لديها 20 مليون مشترك.وتابع: "شركة فودافون كانت تريد بيع حصتها بفودافون مصر، ووقعت مذكرة تفاهم مع شركة STC السعودية، ولكن المصرية للاتصالات، باعتبارها شريكًا أساسيًا في الشركة طلبت دراسة شراء الحصة".وأكد مقدم برنامج بالورقة والقلم أن الشركة المصرية للاتصالات تحقق أرباحًا تبلغ 4 مليارات جنيه سنويًا نصفها نتيجة نسبة مشاركتها بفودافون وفقًا لمعلومات حصل عليها من وزير الاتصالات.