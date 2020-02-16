ظافر العابدين: لا أقارن نفسي بأحد ولم أرد يوما على نقد

رفض الفنان التونسي ظافر العابدين، المقارنة بينه وبين نجوم الفن في مصر أو تونس، مؤكدًا أن المقارنة تكون مع نفسه فقط.وقال خلال لقائه في برنامج "دبي كروز"، مع الفنانة ميساء مغربي، والمذاع عبر فضائية "دبي": "المقارنة أن أخرج من نفسي أحسن شيء، وأن يكون عمل اليوم أفضل من عمل أمس وأنظر للمستقبل"، مؤكدًا أن الظروف التي ولد بها في تونس ليست كالظروف التي ولد بها شخص في القاهرة أو لوس أنجلوس.وتساءل لماذا أقارن بين نفسي وإنسان ولد في مكان وظروف مختلفة تمامًا وبداية طريق مختلفة.وكشف خلال الحلقة، أنه في الفن منذ ما يقرب من العشرين عامًا ولم يرد يومًا على أي نقد تعرض له أو قال لشخص رأيك خطأ وكيف تقوله؟ لأن هذا اختياره وقناعته.من ناحية أخرى يستعد الفنان ظافر العابدين للتحضير للجزء الثاني من مسلسل "عروس بيروت"، حيث تراجعت الشركة المنتجة عن إرجائه إلى عام ٢٠٢١، خاصة بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول.