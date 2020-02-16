داعية: كسر خاطر المؤمن أشد عند الله من تحطيم الكعبة

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن "المؤمن كالنحلة إن أكلت أكلت طيبًا، وإن أخرجت أخرجت طيبًا".واستنكر عبدالمعز خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc" ما يفعله البعض بكسر خواطر الناس، قائلًا: "إزاي يجيلك قلب تحرج إنسان، أو تصغّره أمام الناس، أو تُهينه".وتابع: "المسلم أخو المسلم، لا يخذله، لا يحقره، لا يظلمه"، لافتًا إلى أن كسر خاطر مؤمن أشد عندالله من تحطيم الكعبة.وأكد الداعية الإسلامي، أن حُرمة المؤمن أشد عند الله من حرمة الكعبة، متابعًا: "هذا الكلام بلا مبالغة، فلا أحد يجرؤ أن ينظر إلى الكعبة- لا سمح الله باستهانة- وكذلك المؤمن يجب ألا يُنظر إليه باحتقار".