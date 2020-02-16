الأنبا بطرس وباسيليوس ضيفا «القناة الكاثوليكية»

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن برنامج القناة القبطية الكاثوليكية اشتمل اليوم على القداس الإلهي، والقراءات اليومية وترنيمة وبرنامج 90 ثانية.وأضاف الأنبا باخوم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الأنبا بطرس فيهم مطران المنيا قدم برنامجه "خلاصة الكلام"، وأعقبه ترنيمة ثم صلوت للأنبا باسيليوس فوزي مطران سوهاج، ثم برنامج اعرف كنيستك، ثم ترنمية للقديسة ريتا، ثم المسبحة الوردية للسيدة العذراء.