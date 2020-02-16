غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بمدينة الخارجة

قال المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد إنه تقرر فصل التيار الكهربائي غدًا الإثنين، عن 4 مناطق وأحياء سكنية بمدينة الخارجة من التاسعة صباحًا ولمدة 4 ساعات.أضاف رئيس المركز، في تصريحات الأحد، أن عملية فصل التيار الكهربي تهدف إلى صيانة المغذيات والمحولات الكهربية بمناطق الصفا والمروة والبرى ومركز شباب الخارجة؛ بهدف استيعاب زيادة الأحمال الكهربية وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.