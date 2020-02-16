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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وهدان: تصريحات البرلمان الأوروبي ورئيسه تجاه مصر تجاوزت الحد

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:58 م
وهدان
وهدان
إسلام نصير
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قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن تصريحات البرلمان الأوروبي ورئيسه ديفيد ساسولي، قد تجاوزت الحد، وأصبح يتخذ مواقف عدائية تعتمد على تقارير مشبوهة من منظمات تشتهر بعدائها مع مصر، مضيفًا أن مصر بسلطاتها الثلاثة التشريعية والقضائية والحكومية لا تعير أي اهتمام لمثل هذه التجاوزات.

وأوضح "وهدان" في بيان صحفي له، أن حديث البرلمان الأوروبي عن الإفراج عن المصري باتريك جورج هو تجاوز في حق السلطة القضائية المصرية التي احتجزته وفقا للإجراءات قانونية ودستورية، حيث أنه متهم بناء على محضر يحمل رقم 7245 لسنة 2019 محرر بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، ووجهت له اتهامات التحريض على التظاهر ونشر أخبار كاذبة والدعوة إلى قلب نظام الحكم، وقررت النيابة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، مضيفًا أن مصر دولة ذات سيادة وتتمتع سلطاتها باستقلال تام ولا تقبل بأي شكل التدخل أو المساس بالسلطة القضائية.

وأضاف "وهدان" أن البرلمان الأوروبي كان يجب عليه مناقشة الأمر مع البرلمان المصري وإرسال استفسار ومناقشة لهذا الأمر، وليس التدخل في الشأن المصري والتعدي على حق السلطات القضائية والتي تنظر قضية المتهم.

وأشار "وكيل مجلس النواب" إلى أن البرلمان الأوروبي يقوم كل فترة بإيعاز من بعض أعضائه التي تربطهم علاقات بتنظيمات وجماعات تستهدف مصر بإصدار بيانات تنتقد حقوق الإنسان في مصر وتحاول التدخل في شئونها الداخلية وهي تجاوزات مستمرة لأنها معتمدة على عداء شخصي من بعض أعضائه، مؤكدًا بضرورة تحمل البرلمان الأوروبي لمسئوليته وعدم التدخل في شئون مصر الداخلية.

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