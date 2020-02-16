«عاش هنا» يضم منزل المخرج الراحل أحمد توفيق

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، اسم المخرج الراحل أحمد توفيق، ضمن مشروع «عاش هنا»، الذي يخلد رموز مصر للأجيال القادمة، بوضع لافتة أمام محل إقامته «1071 شارع كورنيش النيل- جاردن سيتي - القاهرة».اسمه بالكامل هو أحمد محمود توفيق، حصل على درجة البكالوريوس من معهد الفنون المسرحية، وكان ترتيبه الأول على دفعته، تخرج في كليتي الحقوق والآداب، عين رئيسًا لإدارة الاستوديوهات بعد افتتاح مبنى التليفزيون، اكتشفه المخرج صلاح أبوسيف وقدمه للمرة الأولى من خلال دور صغير في فيلم «لا وقت للحب»، ثم «القاهرة 30» في عام 1966.أكمل إخراج مسلسل «السقوط في بئر سبع» بعد وفاة مخرجه نور الدمرداش قبل الانتهاء من تصويره، ورفض توفيق أن يكتب اسمه على التترات، ليظل اسم نور الدمرداش وحده كمخرج للمسلسل على التترات، رفض تلقي أجر مقابل إخراجه المسلسل الديني «العودة إلى القدس»، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية.وفي مجال السينما: «ميرامار، حافية على جسر الذهب، شيء من الخوف، ثرثرة فوق النيل، القبطان، شيء من العذاب، على من نطلق الرصاص، فرسان آخر زمن، العوامة 70، خلطبيطة، القبطان»، وخاض تجربة الإنتاج بعمل واحد هو فيلم «معجزة السماء».وفي مجال التمثيل وإخراج المسلسلات التليفزيونية: «الشاهد الوحيد، لن أعيش في جلباب أبي، الحسن البصري، عمر بن عبدالعزيز، زينب والعرش، هارون الرشيد، الفرسان، عم حمزة، وكان آخر مسلسل اشترك فيه «يا ورد مين يشتريك» مع سميرة أحمد.