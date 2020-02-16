أحمد فتحى يستعد لتصوير فيلم «الغسالة»

يستعد الفنان أحمد فتحي، للمشاركة في تصوير أول مشاهده والدخول في مرحلة البلاتو الفعلي لفيلم "الغسالة" غدا الإثنين.قال فتحي في تصريحات لـ" الدستور"، إن تصوير الفيلم بدأ أمس بحضور مجموعة من النجوم المشاركين، موضحا أن العمل تدور أحداثه في إطار من الفانتازيا والكوميديا والخيال العلمي وغيرها.يتضمن فيلم "الغسالة" نخبة من النجوم وهم الفنان أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، محمود حميدة، طاهر أبو ليلة، محمد سلام وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج ثلاث شركات وهم سينرچي فيلمز، نيوسينشري، أفلام مصر العالمية، وهو من سيناريو وحوار عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.ويعرض مؤخرا للفنان أحمد فتحي في دور العرض السينمائي فيلم "الطيب والشرس واللعوب" وهو من بطولة مي كساب، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، محمد سلام، طارق الأبياري، حسام داغر، ياسر الطوبجي، عمرو وهبة، وغيرهم من النجوم وهو من قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا ومن إخراج رامي رزق الله.