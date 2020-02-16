وزيرة الهجرة تشارك عاملات في غسيل الأكواب بمصنع في الغربية

شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عدد من عاملات أحد المصانع، في غسيل الأكواب، بقرية الفرستق التابعة لمركز بسيون، خلال مرحلة التصنيع قبل النهائية.جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة الاستكشافية لقرى المحافظة المنتجة والأكثر احتياجا، تمهيدا لإطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" في الغربية، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، من خلال التوعية بمخاطر الظاهرة، بجانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة.تستهدف وزارة الهجرة بالتعاون مع محافظة الغربية وكافة الجهات المعنية من هذه الزيارة استعراض خطط وجهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، والتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتوعية الأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ودعم القرى المنتجة.