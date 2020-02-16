الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضي جنوب نابلس

جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مساحات من أراضي قرية بورين جنوب نابلس.وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة، إن آليات الاحتلال تجرف منذ ساعات الصباح أراضي محاذية لمستوطنة "يتسهار" في منطقة عين الجنينة في جبل سلمان الفارسي في قرية بورين.وأضاف، أن ريف نابلس الجنوبي شهد في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في عملية تجريف أراضٍ، بهدف التوسع الاستيطاني.