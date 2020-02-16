نقيب الزبالين: لا نخشى «كورونا» ولن نتخذ اجراءات وقائية

حالة من الذعر اجتاحت العالم بعد تزايد حالات الوفيات والإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبعد ظهور أول حالة إصابة لأجنبي فى مصر، بدأ مواطنون يستخدمون أدوات تعقيم وتطهير بمنازلهم، لكن يبقى ماذا يفعل "الزبالين" الأكثر عرضة للإصابة فهم أكثر قربا من المرض؟.وقال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين،: نحن دائما مُعرّضون للميكروبات والأمراض لكن أصبحت لدينا مناعة، وكورونا لن تؤثر على عملنا، فما زلنا نعمل بالطريقة البدائية، كما أن هذا المرض الجديد ينتقل باللمس وليس من القمامة فقط".وأضاف المقدس في تصريحاته للدستور:"ربنا بيدينا قدرة عشان نتلائم مع طبيعة عملنا"، وضرب مثالا بعامل صرف صحي يقوم بتطهير البلاعات في حين أن المارة يقومون بوضع المناديل على الأنف من الرائحة الكريهه.وأشار إلى أن هناك حذر شديد فى التعامل مع قمامة المستشفيات، فهى تشكل خطرًا كبيرًا عليهم أكثر من قمامة المنازل، لذا نحاول توعية عمال النظافة بخطورة هذا المرض عند جمع قمامة المستشفيات.