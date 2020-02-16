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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:09 ص
تساقط الشعر
تساقط الشعر
وكالات
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هناك عوامل حياتية، إلى جانب الوراثية، تسبب الصلع أو تفاقم من تساقط الشعر، أهمها: التوتر، والتقدم في العُمر، وعدم توازن الهرمونات، كما تفيد دراسة بريطانية بأن موسم الصيف والخريف هما الأكثر تسببًا في تساقط الشعر، ويجعل ذلك بلدان المناطق الحارّة في مركز دائرة الصلع أكثر من مناطق أخرى.

وبالمقابل يمكنك الحد من هذه التأثيرات عن طريق العناية بفروة الرأس، وتغذية الشعر بالمغذيات الطبيعية التي تمنع تساقطه، وأهمها:

- هلام الصبّار (ألوفيرا) من أفضل المغذيات لفروة الرأس وتحفيز نمو الشعر.

- يحتوي عصير البصل على مغذيات تزيد طبقة الكولاجين تحت فروة الرأس، وتعزّز تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، فقط ضعه لبضع دقائق ودلّك به الرأس.

- إذا لاحظت بدأ الصلع في مناطق معينة وتخشى تمدده ضع خل التفاح المخفّف بالماء على فروة الرأس ودلكها به، لأنه يساعد على فتح بصيلات الشعر المسدودة.

- حليب جوز الهند من أفضل المغذيات للشعر. دلّك به فروة الرأس، ثم اغسل شعرك بعد 30 دقيقة.

- دلّك فروة الرأس بالثوم المهروس مرتين أسبوعيًا لمدة 8 إلى 10 أسابيع، لتحفيز نمو الشعر في مناطق التساقط.

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