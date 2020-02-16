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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة: دعم كامل لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:01 ص
خالد عبد العال
خالد عبد العال
مصطفى عبدالله
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شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة ومديري المديريات ونواب المحافظ ورؤساء الهيئات والشركات التابعة للمحافظة ورؤساء الأحياء، بتقديم الدعم اللازم للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تنطلق فعالياتها اليوم ولمدة 4 أيام مع تذليل أي معوقات قد تواجهها.

وأضاف المحافظ، في بيان، أن الحملة تستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين بجميع الوحدات والمكاتب الصحية في نطاق المحافظة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشيرا إلى قيام وزارة الصحة بتوفير الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم تجهيز فرق صحية ثابتة ومتحركة لتجوب الشوارع، كما تم توفير السيارات الخاصة بانتقال المشرفين على تنفيذ الحملة وتدريب قيادات إدارة الشؤون الوقائية والعاملين بالمناطق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالقاهرة من أطباء ومراقبين صحيين وتمريض وثقافة صحية وصيادلة والمتطوعين على أعمال الحملة، كما تم التنبيه على الوحدات الصحية بتعليق اللافتات الخاصة بالحملة، والتي تم توفيرها بكل مقر في أماكن واضحة للإعلان عن الحملة.

ولفت محافظ القاهرة إلى إلى أنه تم التنسيق مع مديريات الأمن، والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، ووزارة الأوقاف، ورؤساء الأحياء لتسهيل مهام القائمين على الحملة والإعلان عن أهميتها.

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