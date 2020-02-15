نادي القضاة: البرلمان الأوروبي لا يحترم سيادة الدولة المصرية

قال المستشار رضا محمود المتحدث باسم نادي القضاة، إن النادي أصدر بيانًا حول الدعوات الخارجية للإفراج عن الناشط باتريك جورج، للتأكيد على استقلال القضاء المصري، موضحًا أن القضاة فوجئوا خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن ميزانية الاتحاد الأوروبى بالزج بقضية القبض على مواطن مصرى والمطالبة بالإفراج عنه.وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج «90 دقيقة» بقناة المحور، أن بيان البرلمان الأوروبي حول الإفراج عن الناشط باتريك فيه ازدواجية، خاصة وأن الأمم المتحدة أصدرت قواعد لاستقلال القضاء منها عدم التدخل فى سلطة القضاء.وتابع أن الدول الأوروبية تتعامل بشكل عجيب مع القضاء المصري، فعندما يمارس القضاء المصرى دوره يهاجمونه، وعندما يصدر القضاء أحكام بالبراءة يغضون الطرف عنها دون الإشارة لها.واستطرد أن البرلمان الأوروبى ببيانه لا يحترم حقوق الإنسان ولا سيادة الدولة المصرية ولا سيادة واستقلال القضاء، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك من القوانين ما يضمن حقوق الإنسان.ولفت إلى وجود تضافر من كل مؤسسات الدولة ومنها الخارجية ورئيس مجلس النواب وهيئة الاستعلامات للرد على البرلمان الأوروبى.وطالب المتحدث باسم نادي القضاة، هيئة الاستعلامات بضرورة ترجمة البيان الصادر عن القضاة للرد على البرلمان الأوروبى.