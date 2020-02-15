الباز يكشف: كيف أصاب فيلم «الممر» القطريين بالرعب؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن فيلم الممر أصاب القطريين في الدوحة بحالة رعب شديدة.وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه بعد عرض فيلم الممر في دور العرض السينمائية، ولاقى إقبالًا هائلًا من الشباب العربي، الذي تعرف على بطولات الجيش المصري في حرب الاستنزاف، أدركت الجزيرة أنها أمام هزيمة مؤكدة في حربها ضد الجيش المصري.وتابع أن فيلم الممر، استطاع أن يهدم عمل الجزيرة لسنوات للتشكيك في كل ما يخص جيش مصر وقادته، موضحًا أن الجزيرة أعدت مشروعًا لإنتاج فيلم روائي طويل، لتشويه صورة الجيش المصري وكسر جدار الثقة بين الشعب والجيش.وواصل أنه تم اختيار صحراء طرابلس مكانًا للتصوير، ومن خلال الاستعانة بفريق فني عالمي تم تجهيز كل شىء، بناء معسكرات تشبه معسكرات الجيش المصري، وبيوت تماثل بيوت أهالي سيناء، لكن قبل بدء التصوير وبسبب أزمة التمويل، تم التراجع عن إنتاج الفيلم.