«أسرار الدوحة».. لماذا أمر تميم بوقف التمويل الحكومي لقناة الجزيرة؟

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تفاصيل تمويل قناة الجزيرة القطرية الداعمة للإرهاب.وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه وفقا لمعلومات من داخل الدوحة، فإن تمويل قناة الجزيرة القطرية هو 5 مليارات دولار، عبارة عن 2 مليار دولار، تأتي من شركة قطر للبترول، ومليار دولار تأتي من شركات وفنادق تملكها الجزيرة في أمريكا وأوروبا، و2 مليار دولار تأتي من وزارة المالية القطرية.وواصل أن الأمير تميم بن حمد، أصدر قرارا بوقف تمويل الحكومة القطرية لقناة الجزيرة ممثلة في 2 مليار دولار من وزارة المالية القطرية، منوها بأن الأمير تميم اتخذ هذا القرار بعد فشل دعوات 20 سبتمبر الماضي للمقاول الأجير محمد علي للتظاهر ضد مصر وتبني قناة الجزيرة القطرية لدعواته التحريضية على مدار عدة أيام ولكنها فشلت فشلا ذريعا في ذلك.ونوه بأن تميم بن حمد تلقى تقارير من عدد من مستشاريه، كشفت عن أن قناة الجزيرة فقدت تأثيرها في مصر بدرجة كبيرة، وأن كل برامجها التي تم توجيهها إلى الداخل المصري لم تحقق أي نجاح، ولا داعي لكل هذا الإنفاق عليها، حيث يمكن توجيه جزء من الميزانية التي تخصص لها إلى أذرع أخرى يمكن أن يكون لها أي تأثير.