عبيدو يغنى لطفلته قبل استشهاده: «لا تنسى إنى شيلتك جوه عيونى»





تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو يظهر فيه العميد مصطفى عبيدو، الذي استشهد في العملية الإرهابية التي جرت الأربعاء الماضي، وهو يغني مع ابنته في أحد الأندية.وأظهر مقطع الفيديو العميد الشهيد مصطفى عبيدو وهو مندمج مع ابنته مع أغنية "لا تنسى إني شيلتك جوه عيوني" للمطرب الشاب محمد منير.واستشهد العميد مصطفى عبيدو، الأربعاء الماضي، في العملية الإرهابية بالعريش، وشيع الآلاف جثمان الشهيد البطل العميد أركان حرب مصطفى أحمد عبدالمجيد محمود عبيدو، بمسقط رأسه بقرية وردان التابعة لمركز منشأة القناطر بالجيزة، بحضور عدد كبير من قيادات وضباط صف وجنود القوات المسلحة، ووزارة الداخلية ومحافظ الإقليم.