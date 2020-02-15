حب أقوى من الكيماوي.. وليد يساند خطيبته مريضة السرطان ويتزوجها في «الفالنتين»

بثت فضائية "dmc"، تقريرًا عن قصة حب أقوى من السرطان، حيث رفض وليد عباس التخلي عن حبيبته هايدي بهجت، التي اكتشفت أنها مريضة بسرطان الثدي.نجحت هايدي بمساندة خطيبها، في مواجهة السرطان، والشفاء منه، لكن بعد عام ونصف العام من الشفاء، جاءت احتمالية عودة المرض مرة أخرى، وهنا قرر وليد عقد قرانه على خطيبته في الفالنتين، لدعمها نفسيًا.وقال وليد خلال التقرير: "السرطان وهم بنعمله لنفسنا، وأي اتنين بيحبوا بعض عمرهم ما يلاقوا حاجة صعبة"، أما هايدي فقالت إنها مؤمنة أن الله سيشفيها مجددًا كما شفاها في المرة الأولى.