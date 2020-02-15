وزير قطاع الأعمال يكشف كواليس لقائه بالسيسي

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، كواليس لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مشيرا إلى أنه يتابع بصفة دورية ملفات وزارة قطاع الأعمال العام على جميع المستويات.وأضاف الوزير في تصريحات لـ«الدستور» أنه ناقش 40 موضوعا تتعلق بأنشطة شركات قطاع الأعمال العام، مع رئيس الجمهورية.وأشار الوزير إلى أن الدولة جادة في تطوير شركات قطاع الأعمال العام خاصة الغزل والنسيج والأدوية وصناعة الورق مبادرة جسور لدعم حركة التجارة الخارجية.ولفت إلى أن رئيس الجمهورية ناقش معه جميع الملفات المتعلقة بالوزارة، حيث أن الدولة مهتمة للغاية بتطوير شركات قطاع الأعمال العام.وأكد أن الرئيس يتابع جميع التفاصيل الخاصة بالشركات والملفات المتعلقة بها وحريص للغاية على المتابعة الدورية لملفات وزارة قطاع الأعمال العام.