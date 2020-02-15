دينا الشربينى تتصدر «تويتر».. ومغردات: «لو بيحبها يتجوزها»

تصدرت الفنانة دينا الشربينى، تريند تويتر، وعلقت مغردات على صورتها مع المطرب عمرو دياب، بعدما قدم لها التهنئة بمناسبة عيد الحب، أمس، بنشر صورة لهما عبر صفحته الرسمية على إنستجرام.قالت إحدى المعلقات فى تغريدة:" دينا الشربيني جميلة وروحها أجمل وموهوبة، مش فاهمة ليه في ناس مستكترة عليها حتي كلمة حب.. في ناس بقي جواها حقد غريب".بينما غردت أخرى:" هو الحب تويتة تتكتب!؟ مفروض لو بيحبها يعلن زواجه منها ويقدمها للإعلام ولجمهوره بأنها زوجته".وأضافت خلال تغريدتها:" المفروض يصونها زي ما كان صاين زوجاته قبل كده ".كانت قد حرصت دينا الشربيني، على توجيه رسالة غزل للميجا ستار عمرو دياب، في احتفالات عيد الحب، ونشرت صورة تجمعهما من داخل أحد المطاعم، وكتبت: "الاحتفال بأفضل ألبوم للأسطورة عمرو دياب، عيد الحب لم يكن أفضل من ذلك، مبروك يا حبيبي".ونشر الهضبة نفس الصورة التي تجمعه مع دينا، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب معلقًا "هابى فلانتين.. زى ما انتى".