لا شبهة جنائية.. حفظ التحقيقات في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

أمرت نيابة أول وثان الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي، رئيس النيابة بحفظ التحقيقات في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي داخل شقته بكومبوند بيفرلي هيلز.وتسلمت النيابة التقارير الفنية من الطب الشرعي الخاصة بالصفة التشريحية للفنان وتقارير الأدلة الجنائية، وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، وفرغها إسلام شاكر وكيل أول نيابة أول وثان الشيخ زايد والتي انتهت جميعها إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وقررت النيابة حفظ التحقيقات في القضية.كان قسم شرطة ثان الشيخ زايد تلقى بلاغًا بتاريخ 7 نوفمبر من "دينا. ف" 48 سنة مخرجة و"إنجي. أ" 26 سنة بكالوريوس إعلام، يفيد بأن هيثم أحمد عبدالرحمن زكي 34 سنة ممثل لا يتجاوب مع اتصالاتهما الهاتفية أو الاستجابة للطرق على باب الشقة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات الجنائية والفحص تم كسر باب الشقة وتم العثور على جثة المذكور.وبمناظرة الجثة تبين أنه مسجي على وجهه بمدخل حمام غرفة النوم ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وسلامة جميع منافذ الشقة، وعُثر على كمية من المكملات الغذائية ومخلفات سجائر أعلى منضدة موجودة بصالة الشقة.وبسؤال كل من مشرف أمن بالمنتجع وفرد أمن بالمنتجع أكدا أن المتوفى كان يعاني من حالة إعياء شديدة وقيء فجر اليوم السابق نتيجة تناوله كمية زائدة من المكملات الغذائية فاصطحبوه بسيارة إسعاف داخلية إلى صيدلية داخل الكومبوند وتم عمل الإسعافات الأولية وعاد إلى شقته ولم يظهر مرة أخرى.وتم إخطار النيابة العامة التي انتقلت وباشرت التحقيق، وقررت نقل جثة المتوفى إلى مشرحة النيابة العامة بزينهم وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريحها وإعداد تقرير طبي بذلك، وتكليف البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.