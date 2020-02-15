تفاصيل لقاء شكرى مستشار الأمن القومى الألمانى

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، مستشار الأمن القومى الألمانى يان هاكر، على هامش أعمال الدورة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن.وأوضح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكرى أكد خلال اللقاء على الأولوية التي توليها مصر لدفع علاقات التعاون التى تجمع بين البلدين الصديقين، منوهًا بأهمية مواصلة التنسيق حول مختلف القضايا والملفات التي تهم البلدين.وأضاف حافظ، أن اللقاء شهد كذلك تبادل الرؤى حول سبل حلحلة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في ليبيا، وسُبل الدفع بحل سياسى شامل هناك، إذ أكد شكري على ضرورة العمل نحو تنفيذ مخرجات مسار برلين واستمرار الجهود للتعامل مع جميع عناصر الأزمة الليبية، مشددًا على رفض التدخلات الخارجية في ليبيا.