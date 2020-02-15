كيف تفرق بين أعراض الأنفلونزا و«كورونا»؟

"أعراض الأنفلونزا"

"أعراض كورونا"

أثيرت حالة من الجدل بعد إعلان وزارة الصحة والسكان، منظمة الصحة العالمية، اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد، داخل مصر لشخص أجنبي.وتستعرض "الدستور" الفرق بين أعراض الأنفلونزا وكورونا- قشعريرة وتعرق- صداع- سعال جاف ومستمر- إرهاق وضعف- احتقان أنفي- التهاب الحلق- الغثيان، القىء، الإسهال (أكثر شيوعًا في الأطفال)- تبدأ بحمى- سعال (كحة) جاف.- لا توجد التهابات في الحلق- بعد حوالي أسبوع، يشعر المصاب بضيق فى التنفس.- نادرا ما تأتى الأعراض في صورة عطس أو سيلان مخاط من الأنف.- آلام في العضلات- تستمر فترة حضانة الفيروس - بين الإصابة وظهور الأعراض - حوالي 14 يومًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لكن بعض الباحثين يقولون إن هذه الفترة قد تستمر حتى 24 يومًا.