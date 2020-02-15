جديد مروة شاكر يكشف دور المكتبات في التأثير على حرية التفكير

صدر حديثًا عن دار للنشر للنشر كتاب الرقابة والحرية الفكرية في المكتبات تأليف مروة محمد شاكر تقديم ومراجعة الدكتور زين عبد الهادى رئيس دار الكتب والوثائق الأسبق."الرقابة والحرية الفكرية في المكتبات " كتاب يتناول حرية الفكر داخل المكتبات وهل المكتبين يقفون حائرين بين نظريتين في إطار العمل داخل المكتبات حيث أمامنا أن نختار بين سبيلين هما الاتاحة أم المنع وهل عدم وجود لوائح واضحة تؤثر لحد كبير على عدم طرح الموضوعات بحيادية وشفافية فى العمل داخل المكتبات.