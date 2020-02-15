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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الباز يكشف رعب قطر من «الممر» وكواليس إنتاجها «بسبوسة بالقشطة» في 90 دقيقة

السبت 15/فبراير/2020 - 12:43 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
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يفجر الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقدم برنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، قنبلة من داخل مطبخ قناة الجزيرة بالأسماء والأرقام، ليكشف من خلاله وكر المؤامرة الكبرى على مصر، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت.

كما يكشف "الباز" سر تسريح العاملين في القناة المحرضة بالمنطقة العربية، وما هو دور الحكومة القطرية داخل شبكة قنوات الجزيرة.

ويتحدث الباز عن كواليس ساعات الرعب داخل دويلة قطر بعد عرض فيلم "الممر"، وكواليس إنتاج قطر لفيلم "بسبوسة بالقشطة"، والأسباب الحقيقية لصراع الأجيرين عزام التميمي وأيمن نور.

كما يكشف الإعلامي محمد الباز تفاصيل علاقة عزام التميمي بشيخ الإرهاب يوسف القرضاوي، وسر التقرير الذي قرأه تميم وقال: "هذا يكفي"، كما يكشف سر استياء أمير قطر من أداء القناة رغم إنفاق ٥ مليارات دولار سنويًا عليها.

كما يواصل الإعلامي محمد الباز كشف جهود الدولة المصرية لحماية ومواجهة المصريين من فيروس كورونا، وكيف نجحت وزارة الصحة في كشف حالة الأجنبي حامل الفيروس في مطار القاهرة، وكيف تم عزله ونقله للحجر الصحي في مطروح؟

كما يواصل الإعلامي محمد الباز عرض مساهمات المشاهدين عبر صفحات البرنامج على السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر "90 دقيقة مع محمد الباز"، والتي سيتم عرضها على المسئولين في مختلف الوزارات والمحافظات للعمل على حلها.

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