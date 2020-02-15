تفاصيل تسليم 288 وحدة سكنية بـ «دار مصر» في العبور

أعلن المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور، عن الجدول الزمني لبدء تسليم 288 وحدة سكنية بواقع 12 عمارة بالمرحلة الثانية، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط.وأشار إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 73 يوم 16 فبراير، ووحدات العمارة رقم 74 يوم 17 فبراير، ووحدات العمارة رقم 75 يوم 18 فبراير، ووحدات العمارة رقم 76 يوم 19 فبراير، ووحدات العمارة رقم 77 يوم 20 فبراير، ووحدات العمارة رقم 78 يوم 23 فبراير.وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 79 يوم 24 فبراير، ووحدات العمارة رقم 80 يوم 25 فبراير، ووحدات العمارة رقم 81 يوم 26 فبراير، ووحدات العمارة رقم 82 يوم 27 فبراير، فضلا عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 83 يوم 1 مارس المقبل، ووحدات العمارة رقم 84 يوم 2 مارس.