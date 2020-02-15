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السبت 15 فبراير 2020 الموافق 21 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل تسليم 288 وحدة سكنية بـ «دار مصر» في العبور

السبت 15/فبراير/2020 - 10:50 ص
دار مصر
دار مصر
علا العلاف
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أعلن المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور، عن الجدول الزمني لبدء تسليم 288 وحدة سكنية بواقع 12 عمارة بالمرحلة الثانية، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 73 يوم 16 فبراير، ووحدات العمارة رقم 74 يوم 17 فبراير، ووحدات العمارة رقم 75 يوم 18 فبراير، ووحدات العمارة رقم 76 يوم 19 فبراير، ووحدات العمارة رقم 77 يوم 20 فبراير، ووحدات العمارة رقم 78 يوم 23 فبراير.

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 79 يوم 24 فبراير، ووحدات العمارة رقم 80 يوم 25 فبراير، ووحدات العمارة رقم 81 يوم 26 فبراير، ووحدات العمارة رقم 82 يوم 27 فبراير، فضلا عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 83 يوم 1 مارس المقبل، ووحدات العمارة رقم 84 يوم 2 مارس.

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