الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 22 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس مائلًا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فضلًا عن وجود شبورة صباحية والرياح معتدلة.وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.وأشارت إلى أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا على جنوب سيناء والغردقة وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ودافئًا نهارًا شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىدرجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 22درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 21درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 21درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 20درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 21درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 10 والعظمى 20درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 19درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 09 والعظمى 20درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 12 والعظمى 23درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 21درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 19درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 22درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 21درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 22درجات الحرارة فى العريش الصغرى 08 والعظمى 21درجات الحرارة فى رفح الصغرى 08 والعظمى 20درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 24درجات الحرارة فى نخل الصغرى 03 والعظمى 23درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 18 والعظمى 26درجات الحرارة فى طابا الصغرى 15 والعظمى 24درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 07 والعظمى 21درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 24درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 26درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 24درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 23درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 23درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 26درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 09 والعظمى 26درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 27درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 28درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 11 والعظمى 29درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 13 والعظمى 29درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 28درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 29درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 20 والعظمى 27درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 19 والعظمى 27درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 21 والعظمى 26درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 20 والعظمى 25