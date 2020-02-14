تفاصيل احتجاز ١٠ شباب من للدقهلية فى دولة نامبيبا

بعثت أسر ١٠ شباب بينهم شقيقان من أبناء قرية «ميت فضالة» التابعه لمركز «أجا» بمحافظة الدقهلية، برسالة استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وسامح شكرى، وزير الخارجية، تناشدهما فيها بالتدخل لدى سلطات دولة نامبيا لإنقاذ أبنائهم العشرة المحتجزين منذ ١٢ يوما لدى الشرطة هناك دون إبداء أي أسباب وانقطاع الاتصال بهم.وأكد الأهالى فى استغاثتهم أن أبناءهم سافروا بصورة طبيعية بعصهم منذ عدة شهور وآخرون منذ عدة سنوات للعمل هناك، فهم كلهم شباب إلا أنهم علموا منذ ١٢ يوما من بعض زملائهم بقيام الشرطة بدولة نامبيا بإلقاء القبض عليهم واحتجازهم دون معرفة السبب.وأضاف الأهالى أنهم حاولوا الاتصال بهم دون أى جدوى، ولا يعرفون سبب، وهم وليد عبدالباري محمد فرحات، ومحمد حمدان جاد أحمد، وعبد الحميد عيد بكير، وأحمد عيد بكير، ومحمود صابر نصر الدين، وأحمد نجاح رضوان، ورائد محمد أبو رزيزه، ومحمود إسماعيل سند طه، وأحمد أحمد خاطر ومحمد صلاح الجندي.ومن جانبه قال صابر نصر الدين، كهربائى والد أحد المحتجزين، إن ابنه سافر للعمل بنامبيا مع عدد من أبناء القرية بتأشيرة سليمة منذ عام ٢٠١٦ ويتواصل معهم باستمرار، إلا أنه علم منذ ١٢ يوما من بعض الأشخاص باحتجاز ابنه و٩ آخرين من ابناء القرية من قبل الشرطة هناك.وأضاف: «إننا لا نعرف عنهم أي معلومات حتى الآن منذ قيام الشرطى بإلقاء القبض عليهم وحاول الاتصال به وبباقى زملاءه إلا أنهم وجدوا أن هواتفهم جميعا مغلقه، مناشدا الرئيس السيسى ووزير الخارجية والسفارة المصريه هناك بالتدخل وإعادتهم.