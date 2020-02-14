«لعب وفن وهندسة».. جماهير الزمالك تحتفل بالسوبر الإفريقى (فيديو)

احتفل الآلاف من جماهير الزمالك بكأس السوبر الإفريقية الرابع داخل مقر النادي بميت عقبة وتجمعوا في شارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين.وحقق الزمالك لقب السوبر على حساب الترجي التونسي، بعد تخطيه بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب ثانى بن جاسم بالدوحة.وتوج الزمالك باللقب الرابع في تاريخه والغائب منذ عام 2003، ويحصل البطل على 200 ألف دولار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بينما يحصل الخاسر على 150 ألف دولار.وفاز الزمالك بـ13 بطولة إفريقية بواقع 5 مرات دوري الأبطال أعوام (1984 - 1986 - 1993 - 1996 - 2002) وكأس الكئوس مرة واحدة عام 2000 وكأس الكونفيدرالية مرة واحدة 2019 وكأس السوبر 4 مرات أعوام 1994 - 1997 - 2003، 2020 والبطولة الأفروآسيوية مرتين.بينما حقق الترجي التونسي 7 ألقاب إفريقية 4 في دوري الأبطال 1994 - 2011 - 2018 - 2019 وكأس الكونفيدرالية مرة واحدة 1997 وأبطال الكئوس مرة واحدة 1998 والسوبر مرة واحدة 1995.