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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مباراة فوز الأهلى على المصرى بالثلاثة
الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:53 م
فوز الأهلي على المصري
تصوير : أحمد حسن
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