ثقافة الأسمرات تستضيف مبادرة «100 مليون صحة»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع القاهرة، حيث نفذ قصر الأسمرات ورشة فنون تشكيلية لتعليم رسم الأشجار والطيور.كما استقبل ندوة نظمتها الشئون الاجتماعية بالتعاون مع جمعية شرف عن تنظيم الأسرة ضمن مبادرة «كفاية»، حاضرها الدكتور صلاح أبوالعينين من وزارة الصحة، الدكتور حجازى حمدى والشيخ محمود مصطفى من الأوقاف، تحدثوا فيها عن مبادرة 2 كفاية والتي تجعل الأسرة تتمتع بحياة كريمة وحسن التربية والتعليم، تلتها ندوة عن الكشف المبكر وفحص الثدى ضمن مبادرة «100 مليون صحة»، ألقتها الدكتورة مها أحمد، من الإدارة الطبية بالأسمرات، تحدثت فيها أنه لا بد من فحص والكشف المبكر للثدي للوقاية من مرض السرطان.نظم بيت ثقافة المرج بمدرسة المرج الثانوية بنين، محاضرة بعنوان «سلوكيات الطالب داخل وخارج المدرسة»، ألقاها الشيخ عمر عبدالعزيز الواعظ من الأزهر الشريف، أكد فيها على الحفاظ على سلوكيات الطالب مع أصدقائه، أنه يتحلى بالأخلاق الحميدة والمحافظة على قبول الآخر، وبر الوالدين واحترام الآخرين، واختتم اللقاء بإنشاد ديني وبعض الأغاني الدينية من الطلبة الموهوبين.نفذ التمكين الثقافي بقصر ثقافة نجيب الريحاني بحضانة fun house للتخاطب ورشة استنسل لطباعة مجموعة من الحيوانات، بجانب ورشة تعليمية لتعليم استخدام العداد، كذلك ورشة رسم حر بمدرسة هارون الرشيد الإعدادية، بينما أقامت مكتبة sos مسابقة معلومات عامة.عقدت المكتبة العامة بقصر ثقافة السلام مسابقة للمعلومات العامة، كما عرضت مكتبة الطفل فيلم كارتون بعنوان المتحولون، ونفذ بيت ثقافة المدفعية ورشة لعمل صندوق من بقايا الخامات والفوم جليتور بمدرسة عزيز أباظة، فيما ناقش قصر ثقافة المطرية كتاب «مصر التي أحبها» تأليف هلال مصطفى، بينما أعدت مكتبة الأسرة بألماظة مجلة الصحفي الصغير بمدرسة الشهيد شريف حجاج.أقام بيت ثقافة نادي الطيران مصر الجديدة ندوة تحت مسمى «دور مواقع التواصل الاجتماعي في قضايا العنف الأسرى» ألقتها الدكتورة أماني عبدالفتاح خبيرة قضايا المرأة العربية، بالإضافة إلى ورشة قصاقيص الورق الملون، ومجلة حائط عن الأدب الروسي وأشهر أدباء روسيا.قدمت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي مسابقة ثقافية، بجانب ورشة خزف بعنوان «مقلمة خزفية» للدكتور محمود أبوهادية، وعقدت محاضرة بعنوان «كيفية الحفاظ على البيئة»، بالتعاون مع مركز شباب البساتين عرفت البيئة بأنها وسط طبيعي تعيش فيها الكائنات الحية وتضم التربة والمناخ والهواء والماء والكائنات الحية، يتكون النظام البيئي من مكونات حية وغير حية، كما تنقسم البيئة إلى البيئة الحضارية والطبيعية، وتعتبر خطوة المحافظة على البيئة من الواجبات التي تقع على عاتق الإنسان، وقد حثنا الله تعالى على المحافظة عليها.نظمت مكتبة طفل المعادي محاضرة بعنوان «أسباب التأخر الدراسى» تناولت مسئولة المشاط الأسباب والموانع التى تجعل الطفل لديه تأخر دراسى منها عدم اهتمام ولى الأمر أو عوامل نفسية أو بدنية، كما أوضحت كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال ودور المكتبة فى ذلك، كذا انتهت من ورشة الفوم والزراير، وأقامت مسابقة فى المعلومات العامة مع عرض تحريك عرائس على أغانى الأطفال بحضانة جمعية طفل المعادى، كما نفذ قصر ثقافة المستقبل ورشة إعادة تدوير للكارتون وعمل مجسم شجرة لأطفال حضانة الجيل الجديد.نفذت مكتبة الطفل بقصر ثقافة روض الفرج ورشة لعمل كروت بمناسبة عيد الحب، كما أقام بيت ثقافة نادي هليوليدو ندوة عن «تأثير النت على الأطفال» بجانب معرض لمسابقات الرسم.