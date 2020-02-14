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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصادر تكشف لـ«الدستور» جنسية حامل «كورونا» وموقع عزله

الجمعة 14/فبراير/2020 - 08:31 م
كورونا
كورونا
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن أن الأجنبي الذي اكتُشف أنه حامل لفيروس كورونا، هو راكب صيني، وتم اكتشاف الحالة بمطار القاهرة الدولي.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أنه كان هناك 14 حالة أخرى مشتبه بحملها للفيروس، وجاءت نتيجة فحصهم سلبية، لافتة إلى أنه تم حجز الحالة حاملة كورونا في معسكر الحجر الصحي بمرسى مطروح.

وأكدت المصادر، أن وزيرة الصحة والسكان تتابع انعقاد غرفة إدارة الأزمات والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة وتضم ممثلين من كل الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة خطة الوزارة الوقائية بالمنافذ والموانئ وجميع مديريات الصحة بالجمهورية، مشيرًا إلى أن الوزيرة تتلقى تقريرًا من الغرفة كل ساعة لمتابعة الموقف.

ويستمر رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدًا اتخاذ كل الإجراءات الوقائية لمنع تسلل الفيروس داخل البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس "كورونا" المستجد داخل البلاد لشخص أجنبي.

وقالت إنها نجحت في اكتشاف أول حالة لشخص أجنبي حامل للفيروس بفضل الخطة الوقائية، من خلال تفعيل البرنامج الإلكتروني لتسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها الإصابات، مشيرة إلى إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها وجاءت نتيجتها إيجابية دون ظهور أى أعراض مرضية.

وأوضحت أنها اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة بإجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس.

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