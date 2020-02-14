واشنطن تقرر إجراء تحاليل كورونا لمن تظهر عليهم أعراض الإنفلونزا

قال مسئول أميركي، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تقرر إجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد لمن تظهر عليهم أعراض الإنفلونزا.ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، عن المسئول الذي لم يتم الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة تقرر إجراء تحاليل كورونا المستجد لمن تظهر عليهم أعراض الإنفلونزا.وقالت بكين، الجمعة، إن 6 من عناصر الفرق الطبية توفوا من جراء فيروس كورونا، فيما أصيب 1716 آخرون، على ما أوردت "فرانس برس".وسلط هذا الرقم الضوء على المخاطر التي تواجهها الطواقم الطبية في المستشفيات ولا سيما مع النقص في الأقنعة والملابس الواقية.وكانت شبكة "سي إن إن" الأميركية، قد نقلت في تقرير لها في وقت سابق معلومات عن إصابة المئات من الطواقم الطبية الصينية من جراء الفيروس.وقالت ممرضة في مدينة ووهان، بؤرة فيروس كورونا، فى تقديرها إن العشرات من أفراد الطواقم الطبية في مستشفى بالمدينة أصيبوا بالفيروس.